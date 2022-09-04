Сакральне 11 вересня. Саме на цю дату загарбники призначили проведення "псевдореферендумів" на окупованих українських територіях. І формально підготовка триває. Принаймні про це звітують на пропагандистських кремлівських каналах місцеві колаборанти.

Утім і експерти, і українські військові - скептичні. Кажуть, навряд чи росіянам вдасться провести незаконне голосування. Бо створити видимість "легітимності" таких заходів під дулом автоматів - Кремлю буде досить складно. Народ не хоче, і українські партизани дають про себе знати.

Тож, ймовірніше за все ідею "псевдореферендумів" москва знову перенесе на кінець осені. Юлія Зацева продовжить тему.

Його вже тричі призначали й стільки ж переносили.

Микола Давидюк, політолог:

Якщо путін зараз проведе референдум, він може отримати наступну річ, надзвичайно глибокий політичний удар в середині самої держави, для прикладу - він проводить референдум, захвачує Херсон і приєднує його до території росії, і через тиждень Україна звільняє Херсон Все, путін падає обличчям в бруд. І він це розуміє, і він розуміє, що протистояти сьогодні ЗСУ він не може.

Остання дата, що фігурувала в планах про референдум на тимчасово окупованих територіях України - 11 вересня, вже також зникла з пропагандистських ресурсів.

Референдум - это некая форма защиты и составная часть экономической безопасности житилей Херсонской области.

Хоча формально підготовка до псевдоволевиявлення триває. Принаймні, місцеві колаборанти звітують про якесь технологічне обладнання.

В распоряжение избирательной комиссии Запорожской области поступили образцы технологического оборудования для голосования, это всем известные кабины для тайного голосования, в которой оборудован специальный столик.

Лише на столики та кабінки й можуть розраховувати місцеві зрадники. Бо їх уже і ставити нікуди.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя:

Після того, як наші сили супротиву та партизани добре попрацювали в деяких об'єднаних територіальних громадах вже нема кому проводити цей референдум. Як і місця для проведення - штабів вже немає. Це буде звичайне соціологічне опитування, коли вони будуть ходити по квартирах і питати чи підтримуєте, чи не підтримуєте. Справжнє здивування таке, трагічне здивування в них викликали результати першої проходки, коли вони побачили, що менш ніж 10 відсотків жителів міста Мелітополь підтримують російську окупацію та проведення цього фейкового референдуму.

Підкуп теж навряд чи спрацює, та й пропонують загарбники напередодні псевдореферендуму, небагато.

Свечи вам нужны, потому что фонарики это все заряжается.

І вже зовсім не приваблює навіть прихильників "руського міра" - вручення повісток, яке розпочали окупанти новим власникам російських паспортів. Ті, хто їх брали, нині усвідомлюють - першими підуть на добриво південних ланів. Бо саме так сталося з мешканцями окупованого Донбасу.

Сергій Кузан, директор Українського центру безпеки й співпраці, військовий експерт:

Саме їх досить безжально, бездумно кидає на забій російське командування, тобто вони дійсно не цінують життя місцевих, і оце розплата за примару "русского міра". І те, що вони повводили додаткові свої резерви, в того так званого першого армійського корпусу, а це от якраз бійці "ДНР", залишається все менше і менше, вони просто спалюють свої резерви, говорить про цілеспрямований задум російського командування щодо фізичного знищення людського матеріалу, який вони, власне кажучи, і не цінують.

Рашисти не гребують залякувати та прибирати своїх. Сучасні "заградотряди", ймовірно, вже на позиціях.

Ніна, жителька Мелітополя:

И вот, я думаю, что кадировцы для этого с помпой такой едут через Мелитополь на Херсон, это скорее всего как группа устрашения, для того, чтобы сдерживать как-то русских солдат, которые уже понимают, что вляпались они в большую-большую неприятность и сидят практически сейчас в котле. Отказники, дезертиры, тем более кто-кто уж кадыровцев боятся, так это по-моему сами русские.

Спроба роздати російські паспорти на півдні провалилась. Проте особисті дані рашисти у мешканців тимчасово окупованих територій таки виманюють - в обмін на гуманітарну допомогу.

А ще окупанти фотографують документи тих, кого бачать неподалік своїх військових об'єктів. Погрожують розстрілом, якщо по позиціях "прилетить". За свій страх загарбники, як завжди, мстяться, населенню. Зокрема, у Василівці з мінометів обстріляли евакуаційний конвой. Підступно, пропустивши людей без фільтрації, терористи відкрили вогонь. Тож, ворогу не варто сподіватись на підтримку населення.

Вони все одно переживають, що не зможуть створити навіть свою пропагандистську картинку, тому що дійсно такий дух великий несприйняття цього референдуму, і він на Херсонщині дуже потужний. Навіть отой самий Стремоусов визнавав, що 80% населення категорично не підтримують проведення референдуму. І тільки 8% на нього дають згоду, що вони на нього підуть, інші - вагаються, не знають, як їм зробити.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради: