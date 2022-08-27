Росії навряд чи вдасться провести "референдуми" на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей 11 вересня. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Речник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив 26 серпня, що підготовка росіян до так званих "референдумів" на окупованих територіях "майже завершена".

Проросійська окупаційна влада в Запорізькій області оголосила, що вони вже провели перевірку виборчих дільниць, проаналізували списки виборців та відібрали кандидатів для роботи у виборчих дільницях та територіальних виборчих комісіях.

Однак малоймовірно, що російська окупаційна влада зможе провести референдуми, як вони планують 11 вересня через тертя всередині окупаційних адміністрацій та постійні партизанські атаки.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив 26 серпня, що в окупаційних адміністраціях виникли проблеми з тим, щоб знайти людей, які б відповідали за підготовку до референдуму. Місцеві жителі не хочуть брати в цьому участь, а рівень довіри населення дуже низький.

Хлань припустив, що Володимир Путін міг дати вказівку не відправляти чиновників з Росії для проведення "референдумів", щоб процес виглядав як ініціатива місцевого населення з широкою підтримкою.

Нагадаємо, що президент Зеленський попереджав, що проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях України поставить хрест на можливості мирних переговорів.