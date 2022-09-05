ЗСУ били по базам росіян в Херсонській області: які втрати у ворога [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові розповіли, що вдалось знищити на Херсонському напрямку 5 вересня.
Про це повідомляє спікера ОК "Південь" полковника Владислав Назаров.
Назаров повідомив, куди саме вдалося завдати ударів українським військовим:
- Удар по базі окупантів в Херсонському районі;
- Знищення скупчення техніки в районі Нової Каховки;
- В базування росіян в районі Раденськ - Великі Копані на лівому березі Дніпра;
- В Снігурівці влучання в склад боєкомплекту.
по темі
Окупанти змушені переносити проведення так званого "референдуму" в Херсонській області з ряду причин
Українські військові в Херсонській області ліквідували російський розвідувальний безпілотник"Орлан-10"
Українські захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх та вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій
У понеділок, 5 вересня, у Збройних силах України показали роботу ракетної батареї "БУК М-1
російські окупанти на півдні України влаштували бунт. Вони відмовилися брати участь у бойових діях