COVID-19 в Україні: за тиждень захворіли понад 16 тисяч осіб [ Редагувати ]
В Україні почала зростати захворюваність на коронавірус. Про це повідомляє МОЗ України в Telegram.
У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я України буде публікувати статистику по захворюваності щотижня.
В період з 29 серпня по 4 вересня в Україні зафіксовано 16 155 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей - 2024, медпрацівників - 377).
Крім того, за минулий тиждень вакцинувалися 50 055 осіб. З усіх проведених щеплень 30,8% становлять перші дози, 8,2% - другі дози, 57,6% - перші бустерні дози, 3,4% - другі бустерні дози.
За минулий тиждень:
- госпіталізовано - 3 868 осіб,
- летальних випадків - 44,
- вилікувалося - 7 964 людини.
Всього за весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 5 072 533 людини,
- поправилося - 4 935 472 людини,
- летальних випадків - 108 885,
- проведено тестування (методом ПЛР і експрес) - 31 663 994.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 16 038 746 осіб, з них дві дози отримали 15 295 160 осіб, першу бустерну дозу - 2 009 824 особи, другу бустерну дозу - 16 795 осіб.
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