В Україні почала зростати захворюваність на коронавірус. Про це повідомляє МОЗ України в Telegram.

У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я України буде публікувати статистику по захворюваності щотижня.

В період з 29 серпня по 4 вересня в Україні зафіксовано 16 155 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей - 2024, медпрацівників - 377).

Крім того, за минулий тиждень вакцинувалися 50 055 осіб. З усіх проведених щеплень 30,8% становлять перші дози, 8,2% - другі дози, 57,6% - перші бустерні дози, 3,4% - другі бустерні дози.

За минулий тиждень:

госпіталізовано - 3 868 осіб,

летальних випадків - 44,

вилікувалося - 7 964 людини.

Всього за весь час пандемії в Україні:

захворіло - 5 072 533 людини,

поправилося - 4 935 472 людини,

летальних випадків - 108 885,

проведено тестування (методом ПЛР і експрес) - 31 663 994.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 16 038 746 осіб, з них дві дози отримали 15 295 160 осіб, першу бустерну дозу - 2 009 824 особи, другу бустерну дозу - 16 795 осіб.