Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння, зокрема танків Leopard 2. Про це повідомляє Welt з посиланням на джерела в українському уряді.

Підставою для звернення глави українського уряду була пропозиція від збройного концерну Krauss-Maffei Wegmann (KMW) від 8 квітня щодо прямої поставки танків Україні. На той момент компанія домовилась з Києвом про поставку в Україну 100 танків Leopard 2A7 на суму 1,55 млрд євро.

Перші танки могли бути доставлені через 36 місяців після укладення контракту.

За даними Welt, канцлер Шольц не пообіцяв поставок "Леопардів", а розмова на цю тему була "загальною і неконкретною".

У відповідь на запит видання в уряді Шольца повідомили, що не припиняють підтримувати Україну як у військовому, так і в політичному, фінансовому та гуманітарному планах.

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Нагадаємо, що нещодавно німецька влада оприлюднила повний список озброєння, призначеного для української армії. До переліку увійшли сім гаубиць Panzerhaubitzen 2000 і запчастини до них. Танків Leopard 2 у списку озброєнь немає.