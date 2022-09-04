Шмигаль обговорив з Шольцем постачання танків Leopard 2 [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив журналістам, що на зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем у Берліні зробив "конкретні пропозиції" щодо можливості постачання німецьких танків Leopard 2.
Ми обговорили тему. Ми навіть подали пропозиції, яким чином Німеччина могла б поставити Україні ці танки,
Глава українського уряду зазначив, що не може розповісти "про всі домовленості та деталі".
Але ми провели конструктивні дискусії з усіх цих питань, що стосуються танків та інших бойових систем...
Питання нових поставок зброї - окремий важливий блок, і тут є спільне бачення про необхідність нарощувати постачання важкого озброєння.
"Я завжди оптимістичний", - сказав Шмигаль, відповідаючи на запитання, як він оцінює перспективи отримання "Леопардів" з боку Берліна.
Нагадаємо, що нещодавно німецька влада анонсувала повний список озброєння, призначеного для української армії. До переліку увійшли сім гаубиць Panzerhaubitzen 2000 і запчастини до них. Танків Leopard 2 серед списку озброєнь немає.
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