Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив журналістам, що на зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем у Берліні зробив "конкретні пропозиції" щодо можливості постачання німецьких танків Leopard 2.

Ми обговорили тему. Ми навіть подали пропозиції, яким чином Німеччина могла б поставити Україні ці танки,

Глава українського уряду зазначив, що не може розповісти "про всі домовленості та деталі".

Але ми провели конструктивні дискусії з усіх цих питань, що стосуються танків та інших бойових систем... Питання нових поставок зброї - окремий важливий блок, і тут є спільне бачення про необхідність нарощувати постачання важкого озброєння.

"Я завжди оптимістичний", - сказав Шмигаль, відповідаючи на запитання, як він оцінює перспективи отримання "Леопардів" з боку Берліна.

Нагадаємо, що нещодавно німецька влада анонсувала повний список озброєння, призначеного для української армії. До переліку увійшли сім гаубиць Panzerhaubitzen 2000 і запчастини до них. Танків Leopard 2 серед списку озброєнь немає.