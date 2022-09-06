У вівторок, 6 вересня, донецький "Шахтар" зіграє з РБ "Лейпциг" перший матч групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться на німецькому стадіоні "РБ Арена". Подивитися онлайн-трансляцію матчу "РБ Лейпциг" - "Шахтар" можна о 22:00 на платформах MEGOGO та Volia TV.

У паралельному матчі групи F "Селтік" Глазго прийматиме "Реал" Мадрид.

"Шахтар" бере участь у Лізі чемпіонів як чемпіон України за підсумками перерваного через російське вторгнення сезону. Влітку у "гірників" змінився тренер, команду очолив Ігор Йовічевич.

"РБ Лейпциг" грає в Лізі чемпіонів, оскільки посів четверте місце минулого сезону в Бундеслізі. Після п'яти турів команда посідає 11 місце у німецькій Бундеслізі, "Шахтар" після трьох ігор - четвертий в УПЛ.

Німецький клуб - явний фаворит матчу. На перемогу "РБ Лейпциг" букмекери приймають ставки з коефіцієнтом близько 1,25. На перемогу "Шахтаря" - 12-13.

Груповий етап Ліги чемпіонів розпочнеться 6 вересня та завершиться 2 листопада. Команди будуть розбиті на вісім груп. Клуби, які займуть перше та друге місця у квартетах, вийдуть у плей-офф турніру. Команди, які стали третіми, зіграють у плей-офф Ліги Європи. Фінал Ліги чемпіонів пройде 10 червня 2023 року у Стамбулі.

Нагадаємо, що київське "Динамо" гратиме цього сезону в Лізі Європи. Підопічні Мірча Луческу виступлять у групі В з французьким "Ренном", турецьким "Фенербахче" та кіпрським АЕКом.