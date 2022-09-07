Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що слова російського диктатора володимира путіна щодо обмеження вивозу зерна з України є безпідставними, але абсолютно прогнозованими.

Російська влада своїм шантажем вчергове намагається зняти з себе санкції.

Енергетичний, ядерний, міграційний, зерновий, запорізького-атомний і будь-які інші формати прямого шантажу періодично з’являються в публічний риториці перших осіб рф, коли щось йде явно не за планом і потрібно через страх зупинити Україну і міжнародну спільноту. Тому нинішні заяві про припинення "зернової угоди" абсолютно безпідставні і в той же час абсолютно прогнозовані. Бо жодного об‘єктивного підґрунтя для таких дій чи заяв взагалі немає.

Він підкреслив, що Україна, як і посередники Туреччина та ООН, суворо дотримуються зобов’язань, які взяли на себе в рамках "зернової ініціативи".

Заяви про те, що росія не може вивезти свої вантажі, виглядають до того ж досить дивно з урахуванням, що саме російський флот контролює акваторію Чорного моря. Тобто що саме може заважати росіянам вивозити збіжжя та виконоаувати свої зобов’язання крім самих росіян? Риторичне питання.

На його думку, росія сьогодні нервово намагається "нащупати" новий привід для чергової інформаційної кампанії з закликом зняття санкцій, натиснувши, перш за все, на ООН та країни-реципієнти, щоб вони зайняли хоча б трохи більш "проросійську позицію".