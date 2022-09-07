На посаду директора НАБУ ввели нову вимогу [ Редагувати ]
Верховна Рада ввела ще одну вимогу до кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це повідомляє депутат Олексій Гончаренко в Telegram.
Тепер не можна призначати ту особу, яка перебувала за межами нашої країни сукупно більше ніж 21 день.
Парламент проголосував за основу та в цілому зміни до законопроєкту №8003 "Про Національне антикорупційне бюро України".
"За" віддали свої голоси 285 народних депутатів.
Рада встановила обмеження щодо призначення директора НАБУ. Директором Національного антикорупційного бюро не можна обирати того, хто більше 21 дня виїжджав за кордон. Не рахуються тільки поїздки по лікуванню після поранення та відрядження в цілях національної безпеки...Таким чином відсікається кандидатура Рябошапки та Дар’ї Каленюк.
Тим часом нардеп Ярослав Железняк також розповів про рішення Ради та вказав, що рахуватимуться ці дні закордоном, починаючи від того, як в Україні почалася повномасштабна війна.
Чому саме 21 день, чому тільки для голови НАБУ, чому зараз - так ніхто і не пояснив.
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