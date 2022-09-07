…велич того чи іншого розвідника визначається не стільки

його схильністю і здібностями до розвідувальної роботи,

скільки досягнутими результатами.

А результатом роботи розвідника

є здобута ним інформація.

Інформація, та тільки вона,

визначає цінність розвідника для розвідки!

Легенди минулих часів про лицарів бою зі шпагою та мечем ми можемо зустріти на "жовтих" сторінках книг і телеекрані. Незалежно від того, вигадані це історії чи ні, їх головні герої з непохитною силою волі та сталевим стрижнем існують і сьогодні.

Традиційно, 7 вересня, Україна відзначає День військового розвідника. В цьому році професійні розвідники святкують свій 30-річний ювілей.

Відповідний Указ Президента "Про Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України", за яким було створено Головне управління розвідки МОУ, був підписаний у 1992 році.



В цей день варто пам'ятати, що професія розвідника - нелегка справа, проте наші бійці справляються з нею на всі 100. Залишаючись непомітними для нас та ворожого ока, вони щодня доводять свою ефективність і демонструють всьому світові приклад гідного служіння своїй державі.

"Гібридна війна", починаючи ще з 2014 року, зробила свою справу.

Поява завзято налаштованого окупанта перетворила українських чоловіків на рішучих воїнів, які увійшли до одного із спецпідрозділів ГУР МОУ під назвою "KRAKEN". Як він формувався та яким чином діє в умовах суворої реальності, нам розповідає один із ініціаторів його створення.

Коли та за яких умов було створено спецпідрозділ "KRAKEN"?

Підрозділ було створено у березні 2022 року на базі Головного управління розвідки при Міністерстві Оборони України у місті Харків за ініціативи двох офіцерів ГУР МОУ та ветеранів полку Азов. Підрозділ складається із п'яти батальйонів. Головний кістяк нашого підрозділу – це хлопці з бойовим досвідом полку Азов та інших військових формувань. Всі інші – добровольці- патріоти міста Харків.

У чому полягає специфіка діяльності вашого підрозділу?

Це ударно-штурмові дії, розвідка та диверсійні дії.

Яким нормативно- правовим актом закріплений статус підрозділу?

"Закон про розвідку" та іншими нормативно- правовими актами про службу у Збройних силах України

Як бачимо, підрозділ молодий, проте вже зайняв своє місце серед героїчних сторінок “нової” історії України. Відсьогодні, його бійці приймають рішення, борються з наслідками дій окупанта та несуть відповідальність за свободу і цілісність нашої держави.

Природа ведення бою



Тактика ведення бою в історії розвідки має багато перемінних. Через відсутність традиційного погляду, динаміка битв постійно змінюється. Чому? Тут лише один варіант і він залежить від зміни “настроїв” ворога.

Відхиляючись від шаблонних методів ведення війни, наші захисники мають можливість продумати ворога наперед. В цьому військовим допомагають знання “мистецтва ведення війни”: маневр, тактична і оперативна майстерність, застосування зброї іншого характеру, дистанційно керовані пристрої, комп'ютеризовані мережі зв'язку, інформації та спостереження. Як говорить один з командирів спецпідрозділу “KRAKEN”:

"На війні всі методи хороші".

В яких бойових операціях брав участь ваш підрозділ?

Це диверсійні операції на території Харківської області та на території Росіської Федерації. Свою першу операцію ми провели 25 березня 2022 року у с. Вільхівка, нейтралізувавши ударно-штурмовими діями загальностратегічний задум ворога. Ця операція поставила крапку у планах російських окупантів у напрямку Харків-Чугуїв. Успіх в цій операції мав стратегічне значення у відновленні положення фронту та деокупації Малої Рогані. Також брали участь у звільненні населених пунктів: Руська Лозова, Питомник; в Луганській області - Білогорівка. Ведення розвідки як і групами спецпризнаення, так і радіотехнічна та аеророзвідка у нас присутні.

Яким чином ці бойові операції вплинули на подальший хід російсько-української війни?

У всіх операціях, в яких приймав участь спецпідрозділ "KRAKEN", були звільнені населені пункти. Ми відкинули назад російські війська, що стало унеможливлювати їх подальший наступ на місто Харків. Під час дій у Луганській області в операції "Білогорівка" ми повністю зірвали їх контрнаступ, який вони хотіли здійснити на місто Сіверськ. Відтермінували їх контрнаступ на цілий місяць. Із Сіверська вони планували вийти на маршрут Словянськ-Бахмут, аби відрізати місто Бахмут від основної артерії Словянськ-Краматорськ-Бахмут.

Кому з офіцерів належало керівництво тією чи іншою операцією?

В плануванні приймає участь весь команднпий склад - командир, заступник, начальник штабу, начальник розвідки. 80% успіху операції залежить від її планування. Щоб правильно спланувати операцію треба зробити реконгосировку (це розвідка; спосіб отримання інформації від розвідувальних груп та інших джерел: люди, аеророзвідка, радіотехнічна розвідка). Отримана інформація з двох чи більше джерел вважається об'єктивною. Після оцінки йде аналіз інформації, відпрацьовується план дій, потім приймається рішення щодо проведення тої чи іншої спецоперації. Це можуть бути диверсійні або ударно-штурмові дії, на що спрямована діяльність нашого підрозділу.

З якими підрозділами ЗСУ та підрозділами спеціальних сил ви взаємодієте під час виконання бойових завдань?

Діємо з тими підрозділами, які є в смузі виконання цих завдань. Це можуь бути механізовані бригади, ТРО, Сили Спеціалних операцій, Національна гвардія або ЗСУ. Стосовно диверсійних та розвідувальних дій, в цьому напрямку ми працюємо самостійно.

Отже, максимальна адаптивність до можливого сценарію дозволяє діяти автономно та узгоджено одночасно, в єдиній системі, заради досягнення спільної мети.

В умовах передбачення командирами майбутньої загрози, попередній задум може бути оперативно трансформований і приведений в дію "тут і зараз". Правильна оцінка сутності ворога дозволяє уникнути драматизму.

Процес "ініціації" новобранців на військову службу

Військова служба вносить до життя людини свої корективи. Виходячи з цього, її організм фізіологічно та психологічно змушений адаптуватися під новий “розклад”.

Підготовчий етап кандидата вимагає прогресу у тренуванні та навчанні. Детальніше про ці аспекти розповідає наш військовий респондент.

Хто може стати спецпризначенцем вашого підрозділу ( вік, освіта, бойовий досвід, фізична підготовка)?

Стати спецпризнченцем може будь- хто, якщо є бажання. Людина, яка фізично може пробігти 5 км, підтягнутися на турніку 10 разів та виконати інший комплекс вправ. Освіта може бути вища або середня спеціальна.

Як проходить відбір кандидатів?

Відбір кандидатів проходить за їх заявою. Вони здають документи, потім власна безпека перевіряє і вивчає кожного із кандидатів. Після надання згоди, кандидат від'їжджає на тиждень на полігон, де перевіряють його уміння та навички. За цим критерієм визначається підрозділ, де кандидат буде служити.

При вступі на військову службу до спецпідрозділу "KRAKEN", людина має укладати контракт?

Ні, людина не укладає контракт. Її беруть до моменту демобілізації (до закінчення війни). Якщо людина хоче стати офіцером, тоді вона укладає контракт, але його термін теж діє до моменту демобілізації.

Яким рівнем підготовки має володіти новачок?

В першу чергу, це - мотивація та фізична підготовка. Всьому іншому ми навчаємо.

Чи проходять новобранці додаткові курси у бойовій підготовці?

Так, вони проходять вишкіл, а також тест Купера (тест на фізичну підготовленість)

Скільки триває навчання новачка?

Базово 14 днів на полігоні, а потім кожного дня у підрозділі проходять заняття

Чи триває наразі набір спецпризначенців до підрозділу?

Набір триває постійно. Є певна процедура, яку повинен пройти кандидат. Він має пройти тренінг, здати заліки з фізичної підготовки і тестування з психологічного стану

Вступ до лав військових автоматично перетворює військову службу на спосіб життя. І тут важливо чітко розуміти мету та підтримувати баланс свого фізичного та морально-психологічного стану, аби мати змогу зберегти силу та виносливість на "рингу" війни.



Самоконтроль і організація - основні завдання, які стоять перед військовими. Гадаєте, військовий захищений від стресів? Звісно, ні. Проте, ця справа вимагає сумлінної праці над собою, вміння керувати часом та напрявляти свої дії на досягнення успішного результату. Це воістину дисципліновані люди, які чітко розуміють, чому вони тут та чого вони хочуть досягти від своєї роботи.

Значення диверсійних дій стосовно сил противника

У чому полягає основне завдання диверсійної роботи?

Максимально нанести шкоди ворогу на тому стратегічному напрямку , куди він рухається та зірвати його задум, аби він не зміг далі просуватися.

Чи потрібна спеціальна підготовка для диверсійної діяльності?

Звичайно. Хто потрапляє у диверсійний підрозділ, обов'язково проводиться підготовка по диверсіям.

Якими уміннями та навичками має володіти диверсант?

Має бути морально стійким. Його основна мета - виконати завдання за будь-яку ціну.



Відсутніть попереднього бойового досвіду та незнання особливостей ведення бою, часто призводить до помилок там, де їх не має бути. Тому рекомендації та досвід військових офіцерів - це головні супутники новобранців на шляху освоєння бойових умінь та навичок, аби виконане завдання не стало "білетом в один кінець".

Висновки

Спецпідрозділ "KRAKEN" був створений на базі багаторічного військового досвіду офіцерів і вже 6 місяць поспіль вони показують, що в Україні є кому перервати “ланцюг” незаконного приєданання українських територій росією. Наші захисники провели чимало військових операцій, знешкодивши сотні окупантів та їх диверсійних груп. Вони вилучили десятки, ато і сотні, вогнепальної зброї та військової техніки, здійснили заходи по звільненню заручників на окупаційних територіях, аби "машина часу" не перенесла нас назад у далекий 1939 рік…в історію, де одна країна може за власним бажанням приєднати іншу, порушуючи її правовий статус.

Автор статті

Михалик Марина