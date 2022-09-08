У четвер, 8 вересня, у Білорусі стартували військові навчання щодо "відпрацювання бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником". Про це повідомляється у Telegram-каналі Міноборони Білорусі.

Вони триватимуть до 14 вересня.

8 вересня відповідно до плану підготовки Збройних Сил під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних Сил - першого заступника Міністра оборони розпочалося командно-штабне навчання Збройних Сил Республіки Білорусь. Воно триватиме до 14 вересня.

За інформацією білоруського Міноборони, для відпрацювання практичних дій військ (сил) залучено:

полігон "Брестський";

ділянки місцевості у Мінській та Вітебській областях.

Навчання дозволить на практиці відпрацювати такі питання ведення бойових (спеціальних) дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником.

За інформацією пресслужби, під час навчань буде відпрацьовано питання відновлення контролю над державним кордоном у зонах відповідальності об'єднань, авіаційної підтримки військ, а також забезпечення режиму військового стану, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами супротивника та незаконними збройними формуваннями.