У пресслужбі Мінагрополітики заявили про те, що вже у жовтні гречка, яка з початку року подорожчала вдвічі, має подешевшати. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький переконаний, що підстав для зростання цін на цукор до кінця року немає.

Гречка

Висоцький повідомив, що навесні аграрії відреагували на дефіцит гречки й засіяли в 1,5 раза більше площі порівняно з минулим роком.

Наразі збір гречки тільки розпочався, обмолочено 8% площ, зібрано майже 12,6 тис. тонн. Загалом, очікується зібрати 140 тис. тонн. При тому, що внутрішнє споживання становить 100-110 тис. тонн. Відповідно, Україна повністю забезпечить себе гречкою, ще й сформує резерв. Тому вже в жовтні, коли крупа буде оброблена й поступить до споживача, очікуємо зниження ціни.

Цукор

Висоцький заявив, що ціни на цукор суттєво не зміняться. За його словами, цього року, незважаючи на всі складнощі через війну, аграрії посіяли 180 тис. га цукрового буряка.