Зустріч Зеленського та Блінкена: перші подробиці [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва 8 вересня. Блінкен прибув в Україну вдруге з початку війни, щоб підтвердити підтримку США у боротьбі з російською агресією та оголосити про нову військову допомогу.
Як повідомили американські видання, Ентоні Блінкен відвідує Україну, у зв'язку з виділенням США 2,6 млрд доларів допомоги Києву та низці європейських країн у сфері безпеки.
Довгострокове військове фінансування від Адміністрації президента США буде надано Україні та ще 18 державам, включаючи членів НАТО та регіональних безпекових партнерів, які потенційно можуть постраждати від російської агресії в майбутньому. Про це Блінкен заявив під час зустрічі із українськими чиновниками.
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