Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва 8 вересня. Блінкен прибув в Україну вдруге з початку війни, щоб підтвердити підтримку США у боротьбі з російською агресією та оголосити про нову військову допомогу.

Як повідомили американські видання, Ентоні Блінкен відвідує Україну, у зв'язку з виділенням США 2,6 млрд доларів допомоги Києву та низці європейських країн у сфері безпеки.

Довгострокове військове фінансування від Адміністрації президента США буде надано Україні та ще 18 державам, включаючи членів НАТО та регіональних безпекових партнерів, які потенційно можуть постраждати від російської агресії в майбутньому. Про це Блінкен заявив під час зустрічі із українськими чиновниками.