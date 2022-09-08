Її Величність королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла у четвер, 8 вересня, у віці 96 років. Про це повідомила прес-служба Букінгемського палацу.

Королева померла у замку Балморал у Шотландії. Причини смерті не повідомляються.

Стан здоров'я королеви різко погіршився сьогодні вранці що змусило прес-службу Букінгемського палацу виступити з незвичайно відвертим повідомленням про стурбованість лікарів і про те, що королева перебуває під їх постійним спостереженням.

Після цього стало відомо, що син і спадкоємець престолу, принц Чарльз терміново вирушив до замку Балморал. Туди ж прибули інші найближчі члени королівської сім'ї.

Незважаючи на вік та очевидні проблеми зі здоров'ям, новина про смерть королеви викликала справжній шок: ще 6 вересня вона вперше за довгий час з'явилася на публіці, приймаючи відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона та призначаючи його наступника Ліз Трасс.

Царювання Єлизавети II було найдовшим в історії Сполученого Королівства. Вона зійшла на трон у лютому 1952 року. За час її правління у країні змінилося 15 прем'єр-міністрів.

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ