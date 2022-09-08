Померла Єлизавета ІІ [ Редагувати ]
Її Величність королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла у четвер, 8 вересня, у віці 96 років. Про це повідомила прес-служба Букінгемського палацу.
Королева померла у замку Балморал у Шотландії. Причини смерті не повідомляються.
Стан здоров'я королеви різко погіршився сьогодні вранці що змусило прес-службу Букінгемського палацу виступити з незвичайно відвертим повідомленням про стурбованість лікарів і про те, що королева перебуває під їх постійним спостереженням.
Після цього стало відомо, що син і спадкоємець престолу, принц Чарльз терміново вирушив до замку Балморал. Туди ж прибули інші найближчі члени королівської сім'ї.
Незважаючи на вік та очевидні проблеми зі здоров'ям, новина про смерть королеви викликала справжній шок: ще 6 вересня вона вперше за довгий час з'явилася на публіці, приймаючи відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона та призначаючи його наступника Ліз Трасс.
Царювання Єлизавети II було найдовшим в історії Сполученого Королівства. Вона зійшла на трон у лютому 1952 року. За час її правління у країні змінилося 15 прем'єр-міністрів.
Королева Великої Британії Єлизавета ІІ
по темі
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю королеви Великої Британії Єлизавети II
Принц Уельський Чарльз після смерті королеви Єлизавети ІІ став новим королем Великої Британії. Спадкоємець сходить на престол негайно після смерті монарха. Впродовж доби збирається Рада престолонаслідування, яка формально оголошує монарха померлим і про сходження спадкоємця на престол.
Звістка від Букінгемського палацу про погіршення стану здоров'я королеви Великої Британії Єлизавети ІІ облетіла мережу і дещо налякала користувачів
Після смерті королеви Єлизавети II престол успадкував принц Уельський Чарльз. Церемонія його коронації відбудеться щойно тільки це буде можливо. Новий монарх Великої Британії взяв ім'я Карл III
Лікарі висловили стурбованість станом здоров'я королеви Єлизавети ІІ
Глава Консервативної партії Великої Британії Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Королева Єлизавета II прийняла її у замку Балморал у Шотландії і за традицією доручила сформувати новий уряд