Ліз Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії, її прийняла королева Єлизавета II [ Редагувати ]
Глава Консервативної партії Великої Британії Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Сполученого Королівства, повідомляє Sky News.
Королева Єлизавета II прийняла її у замку Балморал у Шотландії і за традицією доручила сформувати новий уряд.
Раніше королева Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона, який обіймав посаду прем'єр-міністра трохи більше трьох років. У прощальній промові Джонсон сказав, що його політика "дала країні економічну силу", щоб допомогти британцям пережити енергетичну кризу.
Голосування щодо вибору нового прем'єра оголосили після того, як Борис Джонсон заявив про плани піти у відставку 7 липня. Вибори розпочалися 1 серпня, а завершилися 2 вересня. У фінал вийшли Ліз Трасс та колишній канцлер казначейства Ріші Сунак.
5 вересня стало відомо, що головою британської Консервативної партії за підсумками голосування, набравши 81,3 тис. голосів, стане Трасс. Однак опитування показали, що половина британців розчарована обранням Ліз Трасс на посаду прем'єра.
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7 липня 2022 року Борис Джонсон оголосив про свою відставку. Він перебував на посаді прем'єр-міністра Великої Британії трохи більше, як три роки. А свій останній Борис Джонсон завершив словами "hasta la vista, baby", прозоро натякаючи на свої плани як політика.
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