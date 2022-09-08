Лікарі висловили стурбованість станом здоров'я королеви Єлизавети ІІ. Букінгемський палац заявив, що 96-річній голові престолу рекомендували залишатися під медичним наглядом.

"Після обстеження сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані станом здоров'я Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом", - цитує заяву видання The Guardian.

Зараз королева знаходиться в Балморалі - своєму шотландському маєтку. Відомо, що до неї вирушили принц Чарльз, його дружина Камілла та принц Вільям.

"Ми посилаємо наші найкращі побажання Її Величності Королеві, вона і королівська родина - у наших думках і молитвах у цей момент", - заявив речник палати громад сер Ліндсей Хойл.

Здоров'я Єлизавети II погіршилося у середу 7 вересня, коли вона відмовилася від участі у віртуальному засіданні таємної ради. Лікарі рекомендували їй відпочивати.

Прем'єр-міністр Ліз Трасс заявила: "Уся країна буде глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу. Мої думки - і думки людей по всьому Сполученому Королівству - у цей час із Її Величністю Корольовою та її родиною"

Цього тижня Єлизавета II зустрічалася з Борисом Джонсоном та Ліз Трасс у Балморалі. Вона виглядала тендітною і спиралася на тростину під час візитів. У середу Букінгемський палац заявив: "Після вчорашнього дня Її Величність прийняла пораду лікарів відпочити. Це означає, що засідання таємної ради, яке мало відбутися сьогодні ввечері, буде перенесене".

До Балморалу прибувають інші високопоставлені члени королівської родини. Серед них – діти Єлизавети II принцеса Анна, принц Едвард та його дружина вже в дорозі.