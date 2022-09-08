Зеленський підтвердив звільнення Балаклії (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення міста Балаклія Харківської області від російських окупантів.
Глава держави опублікував відео, на якому українські воїни доповідають, що Балаклія повністю звільнена від загарбників.
Нагадаємо, у Генштабі 8 вересня доповіли, що на Харківщині наші бійці вклинились в оборону ворога на 50 км і звільнили 20 населених пунктів.
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