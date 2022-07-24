Минулої доби, 23 липня, рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 11 оперативних виїздів, п'ять з яких, на ліквідацію пожеж, зокрема на одну пожежу, викликану обстрілами. Про це повідомляє регіональне управління ДСНС.

Пожежа, викликана ворожими обстрілами, сталася в Ізюмському районі області. За межами міста Балаклія горіло сміття на міському сміттєзвалищі на площі понад 1 га.

Протягом доби бійці гарнізону ДСНС двічі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт. Піротехніки ліквідували 12 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Зокрема Нацполіція заявила про нові ворожі обстріли по Харкову та населених пунктах області, зокрема, Слатине та Шевелівку.

Внаслідок обстрілів пошкодження отримали багатоповерхівки, навчальний заклад, будівлі та сільгосптехніка фермерського господарства, приватні будинки. Слідчо-оперативні групи, експерти-криміналісти опрацювали понад 40 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1100 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їх на предмет можливої ​​співпраці з російськими окупантами.