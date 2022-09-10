У суботу, 10 вересня, Кабінет міністрів продовжив дію "Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу" до 30 квітня 2023 року. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

"Нафтогаз" продаватиме газ виробникам тепла за фіксованою ціною.

Тобто ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення.

За даними пресслужби Міненерго, документом передбачається продовження терміну реалізації природного газу ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" постачальникам природного газу для побутових споживачів у рамках виконання спеціального обов’язку до 30 квітня 2023 року.