П'ять суден вирушили з портів "Великої Одеси" [ Редагувати ]
З українських портів вийшло п’ять суден з агропродукцією. Про це повідомило Міністерство інфраструктури.
Сьогодні, 10 вересня, в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 5 суден. На їх борту 90 тис. тонн української агропродукції. Вони прямують в напрямку країн Африки та Європи.
З моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 2,6 млн тонн агропродукції.
Загалом з українських портів вийшли 113 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.
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Загалом на борту 6 суден (SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS та KARTERIA) 183 тис. тонн української агропродукції
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Через місяць після відкриття "зернового коридору" понад 50 суден пішли з портів України
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