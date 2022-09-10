З українських портів вийшло п’ять суден з агропродукцією. Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

Сьогодні, 10 вересня, в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 5 суден. На їх борту 90 тис. тонн української агропродукції. Вони прямують в напрямку країн Африки та Європи.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 2,6 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшли 113 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.