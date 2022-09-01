З українських портів вийшли ще 5 суден із зерном [ Редагувати ]
У четвер вранці, 1 вересня, з українських портів вийшли ще п'ять суден з агропродукцією. Про це повідомляється у Twitter-акаунті Міністерства оборони Туреччини.
У межах відвантаження зерна сьогодні зранку з України вирушили ще 5 суден із зерном.
Як зазначає Міноборони, відвантаження продовжується відповідно до плану під контролем Спільного координаційного центру у Стамбулі.
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