У четвер вранці, 1 вересня, з українських портів вийшли ще п'ять суден з агропродукцією. Про це повідомляється у Twitter-акаунті Міністерства оборони Туреччини.

У межах відвантаження зерна сьогодні зранку з України вирушили ще 5 суден із зерном.

Як зазначає Міноборони, відвантаження продовжується відповідно до плану під контролем Спільного координаційного центру у Стамбулі.