Для Європейського союзу буде честю прийняти Україну, яка переможе у війні проти російської федерації.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський на Ялтинському онлайн-форумі (YES).

За його словами, сьогодні триває зміна геополітичної конфігурації в Європі.

"Економічне об'єднання в Європі - досягнуто. Політичне об'єднання в Європі - досягнуто. Це все очевидно на рівні інститутів, відносин, повсякденного життя. Але зараз досягається реальне ціннісне об'єднання всього континенту - і це завдяки Україні", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що зникають останні бар'єри, які були між європейськими країнами, завдяки тому, що Європа захищає свободу і набуває справжньої незалежності.

"І ще один елемент обов'язковий. Завершення об'єднання Європи неможливе без України. Тому саме за цю зиму маємо зробити абсолютно все, щоб навесні сказати: ми повністю готові до початку переговорів щодо членства України в Євросоюзі. Це буде історичний час - коли буде честю для Європи прийняти нашу державу. Державу, яка перемагає", - додав Зеленський.