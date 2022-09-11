У Зеленського нагадали три головні вимоги України на переговорах з росією [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україна не змінила своїх вимог до росії на переговорному процесі, а партнери повністю підтримують такий формат.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
Він зазначив, що переговорний формат буде встановлювати Україна, а порядок денний не змінився і виглядає наступним чином:
- звільнення всіх територій;
- виплата репарацій росією;
- покарання воєнних злочинців.
Подоляк заявив, що партнери і союзники підтримують ці вимоги України, а жодних інших домовленостей чи тиску немає.
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