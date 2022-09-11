Україна не змінила своїх вимог до росії на переговорному процесі, а партнери повністю підтримують такий формат.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

Він зазначив, що переговорний формат буде встановлювати Україна, а порядок денний не змінився і виглядає наступним чином:

звільнення всіх територій;

виплата репарацій росією;

покарання воєнних злочинців.

Подоляк заявив, що партнери і союзники підтримують ці вимоги України, а жодних інших домовленостей чи тиску немає.