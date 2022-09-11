Війська рф відступили у низці населених пунктів Херсонської області - Генштаб [ Редагувати ]
Фото: агресія росії
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Окупанти відступили з раніше займаних позицій в деяких населених пунктах Херсонської області.
Про це повідомляє Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, у зв'язку з великими втратами в живій силі російські військові вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні Нової Каховки Херсонської області і використовують її виключно для надання допомоги своїм пораненим.
по темі
Prev Next
10 вересня 2022 13:16 Карта війни в Україні: що відбувається 10 вересня
Збройні сили України продовжують контратакувати ворога на Харківському напрямку
06 вересня 2022 09:52 Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані
За минулу добу, 5 вересня, українські військові ліквідували ще 350 окупантів і вертоліт
27 серпня 2022 08:15 Під Чорнобаївкою ЗСУ знищили склади боєприпасів і вдарили по засобах ППО в Херсоні
У Херсоні Повітряні сили ЗСУ вдарили по російських засобах ППО
11 вересня 2022 19:12 ЗСУ відбили 10 ворожих атак, росіяни покинули свої позиції - Генштаб
Українські військові відбили ворожі атаки в районах 11 населених пунктів
11 вересня 2022 17:28 ЗСУ зайшли в Козачу Лопань (відео)
Українські військові увійшли до Козачої Лопані Харківської області