Ракетний удар по критичній інфраструктурі: на Харківщині та Полтавщині зникло світло [ Редагувати ]
Після масового запуску російських ракет з Чорного моря у Кременчуці та Дніпрі спрацювало ППО. У Харкові та Павлограді пролунали вибухи.
Дергачівська міська рада підтвердила удар по критичній інфраструктурі на Харківщині.
Впала напруга у електромережі на Сумщині, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
Про проблеми зі світлом повідомляють:
▪️Полтавська область.
▪️Сумська область.
▪️Харківська область.
▪️Дніпропетровська область.
▪️Одеська область, частково.
▪️Донецька область.
Світло зникло і в сусідній Білгородські області РФ.
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