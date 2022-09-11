Ракетний удар по Харківській та Кременчуцькій ТЕС: у низці регіонів зникло світло [ Редагувати ]
Завдано ракетного удару по Харківській та Кременчуцькій ТЕС - головним ТЕЦ Лівобережної України після Київської ТЕЦ-5. Про це повідомляють росЗМІ.
Через це у багатьох областях зникло світло. Електрики вже працюють над відновленням електропостачання.
На фото - влучання в Кременчуцьку ТЕЦ.
Удар по інфраструктурному об'єкту Харкова підтвердив мер Ігор Терехов.
Через удар - у багатьох районах міста зникло світло. З цієї ж причини в тих же районах немає води - не працюють насоси.
Про проблеми зі світлом повідомляють:
- Полтавська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Дніпропетровська область;
- Одеська область, частково;
- Запорізька;
- Донецька область.
Світло зникло і в сусідній Білгородські області РФ.
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