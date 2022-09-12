Зеленський відмовився від переговорів з Росією та пообіцяв "боротися до кінця" [ Редагувати ]
Проведення переговорів з Росією в актуальних умовах неможливе через відсутність у Кремля "бажання бути конструктивними". Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN.
Я не бачу жодного бажання з їхнього боку, щоб бути конструктивними. Це мій принцип, я не говорю з тими, хто ставить ультиматуми.
Глава держави заявив, що українська сторона "боротиметься до кінця", а договір про припинення вогню між Україною та Росією може бути укладений лише після виведення російських військ з українських територій.
Деякі країни підштовхують нас у напрямі "мінського процесу". Я хочу, щоб світ визнав, що одна справа дипломатичне рішення, а інша Мінськ-2, -3, -5, -10. Це дві різні речі, оскільки "Мінськ" - порожній папірець.
Раніше сьогодні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від мирних переговорів з Україною.
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