рф не відмовляється від переговорів з Україною, але що більше відкладається процес, то складніше буде домовитися.

Про це повідомляє міністр закордонних справ росії сергій лавров.

"Ми не відмовляємося від переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні розуміти, що чим довше вони затягують цей процес, тим складніше буде домовлятися", - сказав він.

На думку лаврова, москва знає, як досягати своїх цілей.