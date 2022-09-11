"Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас": Зеленський назвав терактом удар по ТЕЦ у Харкові (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський назвав терактами сьогоднішні ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури.
Навіть крізь непроглядну темряву Україна й цивілізований світ чітко бачать ці терористичні акти.
Навмисні й цинічні ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі. Жодних військових об'єктів. Знеструмлені Харківська та Донецька області. У Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській - часткові проблеми з живленням.
Зеленський показав відео руйнувань і пожежі на ТЕЦ, яка виникла внаслідок обстрілу Харкова. І запитав росіян, чи вони досі думають, що українці та росіяни - один народ.
Ви досі думаєте, що ми "адін народ"?
Ви досі думаєте, що зможете нас налякати, зламати, схилити до поступок?
Ви справді так нічого й не зрозуміли?
Не зрозуміли, хто ми? За що ми? Про що ми?
Читайте по губах:
Без газу чи без вас? Без вас.
Без світла чи без вас? Без вас.
Без води чи без вас? Без вас.
Без їжі чи без вас? Без вас.
Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші "дружба й братерство".
Але історія все розставить по місцях.
І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею.. і БЕЗ вас!
Нагадаємо, що у неділю ввечері в різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через ракетний удар окупантів по об'єктах інфраструктури.
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