Президент України Володимир Зеленський назвав терактами сьогоднішні ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури.

Зеленський показав відео руйнувань і пожежі на ТЕЦ, яка виникла внаслідок обстрілу Харкова. І запитав росіян, чи вони досі думають, що українці та росіяни - один народ.

Ви досі думаєте, що ми "адін народ"?

Ви досі думаєте, що зможете нас налякати, зламати, схилити до поступок?

Ви справді так нічого й не зрозуміли?

Не зрозуміли, хто ми? За що ми? Про що ми?

Читайте по губах:

Без газу чи без вас? Без вас.

Без світла чи без вас? Без вас.

Без води чи без вас? Без вас.

Без їжі чи без вас? Без вас.

Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші "дружба й братерство".

Але історія все розставить по місцях.

І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею.. і БЕЗ вас!