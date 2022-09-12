У Херсоні вночі прогриміли вибухи [ Редагувати ]
В ніч проти понеділка, 12 вересня, у Херсоні гриміли вибухи. Про це повідомляється у Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.
Можливо, детонують снаряди на складі.
Братчук з посиланням на "Рух опору" зазначив, що вибухи лунають з вулиці Паровозної.
Херсон мстить за Харків. Щось з ночі детонує в районі Паровозної вулиці, інформують представники "Руху опору" "Південь". Чи не черговий склад з боєприпасами.
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