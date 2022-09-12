В ніч проти понеділка, 12 вересня, у Херсоні гриміли вибухи. Про це повідомляється у Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

Можливо, детонують снаряди на складі.

Братчук з посиланням на "Рух опору" зазначив, що вибухи лунають з вулиці Паровозної.