Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
За минулу добу, 11 вересня, українські військові ліквідували ще 300 російських окупантів. Про це повідомляє Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 52950 солдатів.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Криворізькому та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати росії на 12 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 52950 (+300) осіб ліквідовано;
- танків - 2168 (+14);
- бойових броньованих машин - 4640 (+23);
- артилерійських систем - 1269 (+6);
- РСЗВ - 311 (+0);
- засоби ППО - 162 (+0);
- літаків - 243 (+1);
- гелікоптерів - 213 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 903 (+1);
- крилаті ракети - 216 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3463 (+18);
- спеціальної техніки - 117 (+0).
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