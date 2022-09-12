Зеленський закликав прийняти восьмий пакет санкцій ЄС і прискорити передачу Києву систем ППО [ Редагувати ]
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Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС прийняти восьмий пакет санкцій проти росії, а також прискорити передачу Києву сучасних систем ППО.
"Щоб захиститися від цього (ракетних ударів – ред.), ми повинні ще посилити нашу співпрацю – всіх у вільному світі. Разом ми можемо подолати Російський терор. Треба визнати Росію державою-терористом. Посилити санкції - потрібен восьмий санкційний пакет ЄС. Треба збільшити допомогу Україні, перш за все, прискорити надання систем ППО нашій державі", - підкреслив Зеленський.
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