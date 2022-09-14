Збройні сили України змусили російських окупантів тікати з Харківської області та спонукали кремль до відкритого визнання поразки у війні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни(ISW).

"Москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Офіційні особи Кремля та пропагандисти активно обговорюють причини поразки РФ у Харківській області", - наголошують аналітики.

В ISW зазначають, що у кремлі раніше ніколи не визнавали поразок - навколо Києва чи, згодом, на острові Зміїний.

"Росіяни подавали відступ від Києва як рішення поставити пріоритетом "звільнення" Донбасу, а вихід з острова Зміїний - як "жест доброї волі", - вказали фахівці.

В Інституті вивчення війни додають, що міністерство оборони РФ спочатку запропонувало подібне пояснення російської невдачі в Харкові, стверджуючи, що війська відводять для перегрупування, але цей неправдивий наратив швидко наштовхнувся на гучну критику в мережі.