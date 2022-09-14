Окупанти вимкнули інтернет в Луганській області та вивозять до рф награбоване - Гайдай [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Російські окупанти відключили інтернет в Луганській області, пояснюючи це "підвищенням обороноздатності". Тим часаом загарбники продовжують вивозити награбоване в бік рф.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
"Окупаційна влада Луганщини продовжує стверджувати, що нібито на території регіону, або як вони кажуть "республіки", нічого загрозливого не відбувається. Тільки от про всяк випадок в області відключено мобільний Інтернет", - пише Гайдай.
За його словами, як пояснює місцевий оператор, відключення інтернету є "розпорядженням" органів окупаційної влади для забезпечення обороноздатності і безпеки. Втім, раніше вони на цих питаннях не акцентували уваги.
Водночас, черги на пунктах пропуску вже котрий день не меншають.
"Лише на ділянці траси Старобільськ - Луганськ відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів - із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом російські військові", - розповів Гайдай.
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