Російські окупанти відключили інтернет в Луганській області, пояснюючи це "підвищенням обороноздатності". Тим часаом загарбники продовжують вивозити награбоване в бік рф.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

"Окупаційна влада Луганщини продовжує стверджувати, що нібито на території регіону, або як вони кажуть "республіки", нічого загрозливого не відбувається. Тільки от про всяк випадок в області відключено мобільний Інтернет", - пише Гайдай.

За його словами, як пояснює місцевий оператор, відключення інтернету є "розпорядженням" органів окупаційної влади для забезпечення обороноздатності і безпеки. Втім, раніше вони на цих питаннях не акцентували уваги.

Водночас, черги на пунктах пропуску вже котрий день не меншають.

"Лише на ділянці траси Старобільськ - Луганськ відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів - із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом російські військові", - розповів Гайдай.