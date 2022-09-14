Півсотні снарядів за добу: окупанти обстрілюють прикордоння [ Редагувати ]
Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Про це повідомляє ДПСУ.
За минулу добу ворог випустив по регіонах півсотні снарядів.
Ворог з території росії завдавав вогняного ураження із застосуванням мінометів, автоматичних гранатометів і ствольної артилерії.
Чернігівська область
Ворог обстрілював городнянську громаду з мінометів та автоматичного гранатомета. Всього окупанти випустили більше трьох десятків боєприпасів.
Семенівська громада піддалася обстрілу з самохідних артилерійських установок і мінометів. Там зафіксовано 10 вибухів.
Сумська область
Окупанти зі своєї території обстріляли Хотинську громаду. Там зафіксовано більше десятка прильотів.
По території Зноб-Новгородської громади росіяни випустили дві міни калібру 120 мм.
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