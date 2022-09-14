Залужний показав, які російські трофеї ЗСУ захопили у Харківській області (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові захопили чимало російської техніки під час звільнення Харківської області. Частину трофейної зброї вже відправили на передову.
Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Російську техніку захопили під час штурму позицій "Москва" та "Пітєр" у районах населених пунктів Новогусарівка, Щурівка та Байрак Харківської області.
Українські воїни забрали велику кількість техніки та боєкомплектів ворога. Більшу частину з них вже відправили на фронт знищувати окупантів.
Підрозділам ЗСУ вдалося захопити:
- протитанковий переносний комплекс "фагот";
- станкові протитанкові гранатомети (СПГ-9);
- великокаліберні кулемети (ДШК);
- БМП-2 та БМП-3:
- буксировану протитанкову гармату "Рапіра";
- міни та інші протитанкові засоби.
Крім того, захисники захопили російські танки та боєприпаси для них, яких раніше не було на озброєнні української армії, а також новітню систему радіоелектронної боротьби.
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