На місці ракетного удару по Карачунівській греблі у Кривому Розі спостерігається витік води 100 кубометрів на секунду. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

На місці удару спостерігається виток води 100 м. кубічних в секунду. Це значний об'єм. А рівень води в річці Інгулець змінюється за годину. Ми чітко усвідомлюємо масштаби задач, які стоять перед нами для ліквідації наслідків ракетних ударів.

За словами Тимошенка, у приватному секторі Інгулецького та Центрально-Міського районах Кривого Рогу є ризик підтоплення. Рівень води по вулицях міста постійно моніторять спеціальні пости.

Це виклик усім нам, але ситуація контрольована. Залучені всі служби для якнайшвидшої ліквідації загрози.

Нагадаємо, що російські військові випустили по Кривому Рогу вісім крилатих ракет.