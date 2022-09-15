Президент Володимир Зеленський потрапив у ДТП: перші подробиці [ Редагувати ]
У Києві сталося зіткнення легкового автомобіля з машиною президента України Володимира Зеленського, а також автомобілями супроводу.
Про це повідомив у своєму Facebook прес-секретар глави держави Сергій Никифоров. За його словами, медики, які супроводжують президента, надали водієві легкового автомобіля всю необхідну допомогу та передали його лікарям швидкої.
Лікар оглянув і Володимира Зеленського. Серйозних ушкоджень у президента не виявлено. Обставини ДТП з'ясовуватимуть правоохоронці.
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