У Києві сталося зіткнення легкового автомобіля з машиною президента України Володимира Зеленського, а також автомобілями супроводу.

Про це повідомив у своєму Facebook прес-секретар глави держави Сергій Никифоров. За його словами, медики, які супроводжують президента, надали водієві легкового автомобіля всю необхідну допомогу та передали його лікарям швидкої.

Лікар оглянув і Володимира Зеленського. Серйозних ушкоджень у президента не виявлено. Обставини ДТП з'ясовуватимуть правоохоронці.