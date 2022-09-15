Мінус 200 окупантів і чотири літаки: названі нові втрати рф в Україні [ Редагувати ]
За минулу добу українські військові ліквідували ще 200 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 53850 солдатів.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Криворізькому та Миколаївському напрямках.
Загальні бойові втрати росії на 15 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 53850 (+200) осіб ліквідовано;
- танків - 2193 (+13);
- бойових броньованих машин - 4682 (+17);
- артилерійських систем - 1295 (+5);
- РСЗВ - 311 (+0);
- засоби ППО - 167 (+0);
- літаків - 250 (+4);
- вертольотів - 215 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0);
- крилаті ракети - 233 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3522 (+21);
- спеціальної техніки - 120 (+0).
по темі
У четвер, 15 вересня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва з робочим візитом
Російські окупанти атакували Запоріжжя, приліт зафіксували біля інфраструктурного підприємства міста
Російські війська намагаються зміцнити першу лінію оборони в Донецькій і Запорізькій областях зі складу підрозділів 3 армійського корпусу
Державам-членам Європейського Союзу невдовзі буде запропоновано надати нове фінансування на постачання озброєнь Україні
Українські бійці за минулу добу ліквідували 350 окупантів та знищили по два літаки та вертольоти ворога