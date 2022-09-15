За минулу добу українські військові ліквідували ще 200 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 53850 солдатів.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Криворізькому та Миколаївському напрямках.

Загальні бойові втрати росії на 15 вересня орієнтовно склали: