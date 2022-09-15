Обстріл Кривого Рогу: наслідки усували усю ніч [ Редагувати ]
Через ракетний удар у середу, 14 вересня, у Кривому Розі підтопленими опинились 112 будинків. Про це заявив заступник глави офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.
Спецслужби врятували 11 людей, рівень води в річці Інгулець підвищився майже на метр.
Ніч в Кривому Розі після ударів російськими ракетами. 112 будинків підтоплено. Місцева влада організувала чотири пункти збору громадян для евакуації у безпечну зону. А рятувальники врятували 11 осіб, - розповів він. - Виток об'ємів води сягнув 100 м кубічних. Внаслідок такого прориву, рівень води в річці Інгулець підвищився від 100 см до 190 см.
За даними Тимошенка, для пониження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд, нижче за течією.
Після виснажливих робіт цієї довгої ночі, вдалося поставити перший затвір-шандор і зафіксували зниження рівня води на всіх ділянках на 4-6 см. Після встановлення другого затвору рівень води в річці вже знизився на 40 см.
по темі
У четвер, 15 вересня, окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу
У вівторок вранці, 6 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу
У четвер, 15 вересня, в Умані Черкаської області пролунали звуки вибухів
ЗСУ знищили ворожий десант на Бахмутському напрямку
У четвер, 15 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні знову лунають вибухи