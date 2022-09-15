Через ракетний удар у середу, 14 вересня, у Кривому Розі підтопленими опинились 112 будинків. Про це заявив заступник глави офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

Спецслужби врятували 11 людей, рівень води в річці Інгулець підвищився майже на метр.

Ніч в Кривому Розі після ударів російськими ракетами. 112 будинків підтоплено. Місцева влада організувала чотири пункти збору громадян для евакуації у безпечну зону. А рятувальники врятували 11 осіб, - розповів він. - Виток об'ємів води сягнув 100 м кубічних. Внаслідок такого прориву, рівень води в річці Інгулець підвищився від 100 см до 190 см.

За даними Тимошенка, для пониження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд, нижче за течією.