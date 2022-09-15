За ніч сили ЗСУ завдали понад 140 ударів по окупантах на півдні [ Редагувати ]
Українські військові завдали понад 140 ударів по позиціях росіян на півдні. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Зокрема, окупанти були атаковані під Херсоном.
За ніч ракетно-артилерійськими підрозділами військ Сил оборони виконано понад 140 вогневих завдань, у тому числі по району зосередження живої сили і бойової техніки ворога в передмісті Херсона.
Підтверджено ліквідацію 12 ворожих солдатів. При цьому були знищені сім одиниць ворожої автомобільної техніки.
Також зазначається, що бійці ЗСУ забезпечують вогневий контроль Каховського мосту. Таким чином росіяни не можуть відремонтувати і використовувати його.
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