Ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник визнав успіхи українських військових. Він стверджує, що ЗСУ знаходяться біля кордонів з Луганською областю.

Ватажок окупантів заявив, що "ситуація напружена", але традиційно запевнив, що "паніки немає".

"Хочу запевнити, що підстав для паніки нема. Певних успіхів супротивник досяг. Практично на сьогоднішній день він знаходиться біля кордонів "ЛНР", але підстав для паніки немає", - сказав Пасічник.

Зазначимо, російські війська та бойовики захопили майже всю територію області, українські захисники контролюють лише декілька сіл. Проте на фоні контрнаступу у Харківській області ЗСУ мають деякі успіхи на Донбасі.