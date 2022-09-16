"Динамо" зазнало другої поразки в Лізі Європи від кіпрського АЕКу [ Редагувати ]
У четвер, 15-го вересня, київське "Динамо" провело матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи. "Біло-сині" у домашньому поєдинку на стадіоні "Краковії" у польському місті Краків зустрілося з кіпрським АЕКом (Ларнака).
Через травми на тривалий термін вибули Микола Шапаренко та Георгій Бущан, не міг зіграти Денис Попов, не зовсім здоровим був Шепелєв.
Рахунок відкрили кіпріоти: до пропущеного м’яча на початку матчу призвело стандартне положення. Дьюрчо чудово виконав штрафний удар метрів з 22-х, і м’яч залетів у ближній верхній кут воріт Бойка.
Після цього кияни спробували провести свої атаки, але до гострих моментів біля воріт суперника справа не дійшла.
Кияни ледь не зрівняли рахунок у другій половині тайму: автором гола міг стати Буяльський, який з центру штрафного майданчика замкнув простріл з лівого флангу Дубінчака. Але відео асистент VAR помітив у Владислава офсайд, тому взяття воріт скасували.
На початку другого тайму українці намагалися атакувати та проводити різноманітні комбінації, але підходити занадто близько до воріт АЕКа не виходило. Тим часом біля протилежних воріт Бойко забрав м’яч після удару Оталунджі, також наш голкіпер виручив свою команду і після навісу та наступного удару Дьюрчо після атаки другим темпом.
Надалі темп гри дещо знизився, основні події відбувалися у середині поля, у динамівців не лагодилася атакувальна гра та не тримався м’яч.
Незважаючи на те, що останні хвилини зустрічі динамівці провели на половині поля суперника, рахунок на табло більше не мінявся. 0:1 - друга поразка нашої команди у груповому етапі Ліги Європи.
Ліга Європи. Груповий етап, 2-й тур
"Динамо" - АЕК – 0:1 (0:1)
Гол: Дьюрчо (8)
Нагадаємо, у неділю, 11 вересня, "Динамо" перемогло "Львів" і перервало серію з п'яти поразок поспіль.
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