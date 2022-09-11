Київське "Динамо" у матчі 4-го туру Української Прем'єр-ліги зустрілося у Львові з місцевим "Львовом".

У першому таймі "Динамо" володіло тотальною перевагою в контролі м'яча, намагаючись атакувати позиційно, проте надійна гра футболістів "Львова" в обороні не дозволяла киянам використовувати вільний простір.

Перший момент динамівці створили на 15-й хвилині, коли після розіграшу стандарту та навісу Циганкова з правого флангу до штрафного Бурді вдалося пробити головою - однак м'яч пролетів над поперечиною.

До перерви динамівці завдали трьох ударів по воротах Ільющенкова, єдиний із яких у площину втілився у забитий гол.

На 32-й хвилині Сидорчук із центру поля дав передачу на Гармаша, який переправив м'яч на правий фланг, звідки Циганков, увійшовши до штрафного, віддав пас на Буяльського - і Віталій у дотик пробив точно в нижній кут - 1:0.

На старті другого тайму Олег Дулуб провів одразу три заміни, тоді як Мірчі Луческу змінив одного зі своїх лідерів і автора забитого голу - Віталія Буяльського.

Найкращий момент другого тайму динамівці створили на 82-й хвилині, коли Кабаєв дальнього удару, м'яч пірнув перед голкіпером, однак Ільющенков зреагував.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "Динамо", яка приносить "біло-синім" перші три очки у поточному розіграші чемпіонату України.

Українська Прем'єр-ліга. 4-й тур

"Динамо" (Київ) - "Львів" - 1:0 (1:0). Голи: Буяльський (32).

Нагадаємо, що три дні тому "Динамо" програло "Фенербахче" у матчі Ліги Європи.