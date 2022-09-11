"Динамо" перемогло "Львів" і перервало серію з п'яти поразок поспіль (відео) [ Редагувати ]
Київське "Динамо" у матчі 4-го туру Української Прем'єр-ліги зустрілося у Львові з місцевим "Львовом".
У першому таймі "Динамо" володіло тотальною перевагою в контролі м'яча, намагаючись атакувати позиційно, проте надійна гра футболістів "Львова" в обороні не дозволяла киянам використовувати вільний простір.
Перший момент динамівці створили на 15-й хвилині, коли після розіграшу стандарту та навісу Циганкова з правого флангу до штрафного Бурді вдалося пробити головою - однак м'яч пролетів над поперечиною.
До перерви динамівці завдали трьох ударів по воротах Ільющенкова, єдиний із яких у площину втілився у забитий гол.
На 32-й хвилині Сидорчук із центру поля дав передачу на Гармаша, який переправив м'яч на правий фланг, звідки Циганков, увійшовши до штрафного, віддав пас на Буяльського - і Віталій у дотик пробив точно в нижній кут - 1:0.
На старті другого тайму Олег Дулуб провів одразу три заміни, тоді як Мірчі Луческу змінив одного зі своїх лідерів і автора забитого голу - Віталія Буяльського.
Найкращий момент другого тайму динамівці створили на 82-й хвилині, коли Кабаєв дальнього удару, м'яч пірнув перед голкіпером, однак Ільющенков зреагував.
Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "Динамо", яка приносить "біло-синім" перші три очки у поточному розіграші чемпіонату України.
Українська Прем'єр-ліга. 4-й тур
"Динамо" (Київ) - "Львів" - 1:0 (1:0). Голи: Буяльський (32).
Нагадаємо, що три дні тому "Динамо" програло "Фенербахче" у матчі Ліги Європи.
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