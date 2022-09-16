Кремль удвічі посилив приховану мобілізацію на тлі продовження контрнаступу ЗСУ на сході України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Українські сили продовжують контрнаступальні операції на сході країни, посилюючи тиск на російські позиції і лінії тилового забезпечення в східній частині Харківської, північній Луганської та cхідній Донецької областях.

Поразка під Харківською областю спонукала Кремль оголосити всеросійську вербувальну кампанію.

Як відзначають аналітики, Кремль, ймовірно, відмовився від своїх зусиль по огородженню окремих регіонів країни від вербувальних кампаній, які можуть посилити соціальну напруженість.

За даними ISW, Кремль майже напевно виснажив більшу частину сил, спочатку дислокованих на російських базах в колишніх радянських республіках, що, ймовірно, послабило вплив росії в цих державах.