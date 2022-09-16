Потрібно ще 200 мішків для трупів окупантів: названо нові втрати рф в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Минулої доби українські військові ліквідували ще 200 російських окупантів і збили ворожий вертоліт. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії становили 54 050 солдатів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росії на 16 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 54050 (+200) осіб ліквідовано;
- танків - 2199 (+6);
- бойових броньованих машин - 4690 (+8);
- артилерійських систем - 1302 (+7);
- РСЗВ - 312 (+1);
- засоби ППО - 168 (+1);
- літаків - 250 (+0);
- вертольотів - 216 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0);
- крилаті ракети - 233 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3550 (+28);
- спеціальної техніки - 121 (+1).
За добу найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
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