путін вперше прокоментував контрнаступ ЗСУ (відео) [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін стримано прокоментував втечу російської армії з Харківщини, пояснивши це тим, що в Україні воюють лише контрактники. Водночас він погрожує захопити всю територію Донбасу та застерігає Україну від ударів по своїй інфраструктурі.
Киевские власти объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Посмотрим, как она будет идти и чем она закончится.... Они объявили о том, что никаких договоренной с россией добиваться не будут, а будут добиваться победы на поле боя. Ну, флаг в руки, они как раз сейчас это и пытаются сделать, проводя это контрнаступление. Посмотрим, чем оно закончится.
План спецоперации корректировке не подлежит. Генеральный штаб по ходу, по ходу операции принимает оперативные решение, что-то считает ключевым. Основной целью является освобождение всей территории Донбасса, эта работа не прекращается, несмотря на попытки контрнаступления украинской армии. Наступательная операция на самом Донбассе не прекращается. Идет небольшим темпом. Но последовательно, постепенно российская армия занимает все новые и новые территории. Обращаю внимание, мы же воюем не полной армией, а частью контрактной.
Что качается нашей сдержанной реакции... Я бы не сказал, что она такая уж и сдержанная... Специальная военная операция это... не какое-то там очередное предупреждение. Это все таки специальная военная операция. Но в ходе ее мы видим эти попытки проведения каких-то террористических актов. Попытка нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре. Мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем. Но до поры до времени... Вот совсем недавно вооруженные силы россии нанесли там пару ударов чувствительных. Будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом. то ответы будут более серьезными....
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