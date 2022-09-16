росія готова зробити все "для якнайшвидшого завершення конфлікту в Україні", однак "Київ відмовляється від переговорів". Про це заявив президент росії володимир путін на зустрічі з індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді.

Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все, для того чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путём, как они говорят, на поле боя. Но тем не менее мы вас будем всегда держать в курсе того, что там происходит.

14 вересня віцепрем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина повідомила про непублічну спробу російських офіційних осіб вийти на переговори з Києвом. Вона заявила, що Україна ніколи не відступала від переговорів, однак ситуацію ускладнили тяжкі злочини росії в Україні.