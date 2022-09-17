Окупанти вдарили ракетами по Чугуєву [ Редагувати ]
Російські війська у суботу, 17 вересня, завдали ракетного удару по Чугуєву. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На жаль, постраждала дівчинка 11 років, її госпіталізували до медичної установи. За попередніми даними, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. На місцях працюють всі профільні служби.
Нагадаємо, вранці 17 вересня окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС і Краматорськ.
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