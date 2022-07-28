У четвер вранці, 28 липня, окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Про це повідомляється у Telegram мера Чугуєва Галини Мінаєвої.

Відомо про руйнування житлових будинків, у зв'язку з чим жителів просять максимально обмежити пересування по місту.

Шановна громадо! Думаю всі ви чули як почався сьогоднішній ранок в Чугуєві. Наразі є повідомлення про одразу декілька ворожих влучень у різних мікрорайонах міста. Вже точно відомо про руйнування житлових будинків, наявність і кількість постраждалих уточнюється.

Також мер закликала всіх городян максимально обмежити пересування по місту і, по можливості, триматися якомога ближче до укриттів.