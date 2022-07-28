Окупанти завдали удару по Чугуєву [ Редагувати ]
У четвер вранці, 28 липня, окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Про це повідомляється у Telegram мера Чугуєва Галини Мінаєвої.
Відомо про руйнування житлових будинків, у зв'язку з чим жителів просять максимально обмежити пересування по місту.
Шановна громадо! Думаю всі ви чули як почався сьогоднішній ранок в Чугуєві. Наразі є повідомлення про одразу декілька ворожих влучень у різних мікрорайонах міста. Вже точно відомо про руйнування житлових будинків, наявність і кількість постраждалих уточнюється.
Також мер закликала всіх городян максимально обмежити пересування по місту і, по можливості, триматися якомога ближче до укриттів.
по темі
Внаслідок атаки є руйнування, загиблі та поранені
У четвер вранці, 28 липня, здійснили масований ракетний удар по північних областях України, з території Білорусі було випущено понад 20 ракет
У росії визнали ракетний удар по Одеському порту, який був здійснений напередодні
Зранку суботи, 23 липня, росія атакувала Одесу крилатими ракетами типу "Калібр"
У суботу, 23 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по території лінії розмежування у Запорізькій області та поблизу самого Запоріжжя